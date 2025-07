Taylor Mega nei guai con la giustizia, cosa le è successo?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Taylor Mega, nota influencer e celebre per le sue partecipazioni a reality e attività sui social, è stata indagata per estorsione e diffamazione nei confronti dell’ex fidanzato, Simone Berlini, residente a Londra.

Cosa avrebbe fatto Taylor Mega all’ex fidanzato?

Secondo le indagini, la 31enne avrebbe assunto un uomo, che si sarebbe detto vicino alla malavita calabrese, per minacciare Berlini, con l’obiettivo di non far reclamare la restituzione di un paio di orecchini del valore di 50.000 euro, regalo della loro relazione terminata.

L’indagato sarebbe stato incaricato di comunicare a Berlini la presenza di una famiglia mafiosa, come forma di intimidazione. L’accusa si basa anche su alcune storie Instagram di Mega, nelle quali avrebbe lasciato intendere di sentirsi minacciata. Taylor Mega, originaria di Udine, è conosciuta anche per il suo passato nei reality e per il suo seguito sui social. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei rapporti personali e sulla linea tra gossip e legalità.