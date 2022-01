Tavolo tecnico per l’autorizzazione al prelievo in deroga della specie storno

Nella giornata di ieri, presso il Comune di Manfredonia, si è svolto un incontro tecnico tra l’Assessore allo Sviluppo ed Occupazione Antonio Vitulano, le Associazioni di categoria degli Agricoltori (Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Gaia) ed il Presidente di ArciCaccia Manfredonia Luigi Le Noci per discutere dell’autorizzazione al prelievo in deroga della specie Storno per la Provincia di Foggia al fine di tutelare le colture agricole.

L’Assessore Vitulano, ascoltate le istanze delle associazioni di categoria, si è impegnato, con l’ausilio dell’Ufficio Agricoltura, a collaborare con le parte coinvolte raccogliendo le eventuali richieste che saranno presentate dagli agricoltori locali e trasmettendo agli Uffici ed Enti coinvolti la documentazione necessaria ad ottenere dalla Regione Puglia tale autorizzazione.