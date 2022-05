Tavolo tecnico al Comune di Manfredonia con i rappresentanti CGIL, CISL e UIL

Futuro, legalità, lavoro, sviluppo. Sono i quattro focus al centro del proficuo tavolo tecnico convocato dal sindaco Gianni Rotice tenutosi a Palazzo San Domenico tra l’Amministrazione comunale di Manfredonia ed i rappresentanti provinciali di CGIL, CISL E UIL, i quali hanno espresso soddisfazione e gradimento per l’attenzione e la concretezza sin da subito riservate ai temi della tutela dei lavoratori e delle fragilità sociali.

Il proseguimento di un percorso di confronto, condivisione e trasparenza iniziato tra le parti sin dall’insediamento della nuova Amministrazione e che ha già avuto modo di produrre i primi risultati nel tortuoso iter di risoluzione della quasi trentennale vertenza degli LSU, per la quale è in dirittura di arriva la definitiva stabilizzazione.

A tal proposito, su proposta dell’Assessore al Personale Libero Palumbo, è stata preventivata una richiesta di incontro con la Regione Puglia e la Prefettura di Foggia affinchè vi sia un ulteriore stanziamento per poter accompagnare alla pensione o incentivo all’esodo i lavoratori che non hanno i requisiti previsti dal CCN, consentendo, altresì, l’aumento delle ore per gli stabilizzati.

In ordine al futuro ed allo sviluppo del territorio si è affrontato il tema dei finanziamenti del PNRR. Il Sindaco Rotice ha illustrato i 18 progetti candidati al 30 aprile (17,5 milioni di euro), ponendo l’accento sugli investimenti sociali ed economici per Borgo Mezzanone a cui ridare dignità e funzionalità, partendo dall’integrazione tra i diversi gruppi della comunità e l’affermazione della legalità, come la lotta al caporalato, rispetto ai quali bisognerà attivare una concertazione per la pianificazione dei 53 milioni di euro del Ministero del Lavoro.

Il Sindaco Rotice ha, altresì, aggiornato i sindacati sullo stato dell’arte della vicenda treno-tram e rigenerazione urbana della città con la riapertura al mare, progettualità che, nella sua visione complessiva, ha trovato unanimità tra i sindacati rispetto all’interconnessione ad altri territori e settori produttivo-logistici tali da far uscire Manfredonia dall’attuale isolamento.

Amministrazione comunale e sindacati stringeranno ancor più il rapporto di collaborazione interfacciandosi, con i rispettivi organi tecnico-amministrativi, per ulteriori ricerche di finanziamenti e proposte di progettualità.