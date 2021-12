Tavolo della concertazione per il progetto pilota del bando per i patti territoriali da 10 milioni di euro, Manfredonia c’è

Questa mattina il Presidente della Provincia Nicola GATTA ha convocato il “tavolo per la concertazione”, presso Palazzo Dogana, su specifiche progettualità in materia di Patti Territoriali con l’obiettivo di definire un percorso condiviso di ripresa e sviluppo del territorio.

Il Progetto Pilota interesserà i seguenti Comuni: Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Candela, Cerignola, Deliceto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata , Monte Sant’Angelo, Monteleone, Poggio Imperiale, Rocchetta Sant’Antonio, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sant’Agata, Troia e Vieste.

All’incontro ha partecipato l’Assessore comunale allo Sviluppo ed Occupazione Antonio Vitulano assieme ad altri attori istituzionali, rappresentanti di amministrazioni comunali, le parti sindacali e datoriali, che in passato erano compresi nel Patto di Foggia, Patto di Candela-Ascoli-Sant’Agata e Patto per la Pesca.

Nel suo intervento il Presidente Gatta ha commentato: “Si tratta di un incontro concertativo, per illustrare le misure previste per i progetti pilota interessati dal decreto del Mise. Questa iniziativa si inserisce nella costante attività di raccordo della Provincia su alcune problematiche di interesse generale, come le emergenze occupazionali. Bisogna individuare tra i tematismi previsti dal bando, quelli in grado di generare la coerenza tra investimenti pubblici, in quanto meglio si adattano al variegato contesto territoriale. La dotazione per ogni Progetto Pilota è pari a 10 milioni di euro”.