Tasso: “Tornata la normalità sulla tratta Mattinata-Manfredonia”

Come è noto, da qualche tempo i cittadini di Mattinata lamentavano l’inadeguatezza del servizio di trasporto persone da Mattinata a Manfredonia e viceversa, che creava disagi soprattutto alla popolazione studentesca.

Diversi utenti, per le norme sanitarie che prevedono una fruibilità dell’80% dei posti disponibili sugli automezzi, non erano in condizioni di raggiungere il proprio luogo di lavoro o di studio.

Sollecitato l’intervento dell’On. Antonio Tasso, che ricostruisce l’iter della sua iniziativa durante un’intervista ad una nota tv locale:”Sono stato informato della situazione critica da alcuni cittadini e, immediatamente, ho inviato due pec alla direzione delle aziende interessate al servizio autobus, Ferrovie del Gargano e Sita, seppur quest’ultima in modo marginale.

Sia l’ing. Pedale che la dott.ssa Fusilli, contattati telefonicamente, si sono mostrati sensibili al problema prospettato e impegnati alla sua risoluzione. Difatti, il giorno dopo alcuni operatori di “Ferrovie del Gargano” hanno provveduto al dislocamento razionale dei viaggiatori nei posti previsti, in modo che i cinque autobus in partenza potessero accogliere ordinatamente i viaggiatori. Inoltre, dal giorno successivo (1/10) gli autobus in partenza da Mattinata sono diventati sei, eliminando la criticità e, quindi, il disagio, pur nei limiti di una situazione sanitaria emergenziale. Desidero rimarcare l’operatività dei vertici e del personale delle due aziende coinvolte, decisiva nella risoluzione della problematica”.

Ad oggi non si avvertono altri disagi.