Tasso sulle alluvioni in Provincia di Foggia

“Il nostro territorio è vittima dell’ennesimo evento alluvionale che, anche a causa di diversi

altri fattori, ha provocato danni ingentissimi”. Questo l’incipit dell’intervento con cui l’On.

Antonio Tasso ha chiesto al Governo di adoperarsi per far fronte ai disastri che alcuni centri

garganici hanno subìto a seguito delle copiose piogge cadute negli ultimi giorni.

Non solo il Gargano, ma anche il resto della Puglia, il Molise e la Campania sono stati

interessati da gravi fenomeni temporaleschi che hanno causato frane, smottamenti,

allagamenti, danni a strutture, infrastrutture e colture.

“E’ doveroso ricordare che questi danni sono anche consequenziali ad altri eventi perniciosi”