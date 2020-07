Tasso: “Stato di emergenza non significa ‘lockdown'”

“E non vuol neanche dire “dittatura”, “cancellazione dei diritti” ecc…Vuol dire mantenere alta

l’attenzione sulla più tragica emergenza sanitaria che abbia colpito il genere umano nella

storia recente” dichiara l’On. Antonio Tasso nella dichiarazione di voto sulla proposta del

Governo di prorogare lo stato di emergenza fino al 15 ottobre p.v.

“E’ utile ricordare che stiamo affrontando una delle più drammatiche tragedie della nostra

storia recente” – prosegue il capogruppo del MAIE – “Probabilmente, i positivi passi avanti

compiuti nel contrasto a questa emergenza, le attestazioni che ci arrivano da tutto il mondo

per come si è affrontato efficacemente questo enorme dramma globale, rimuove dalla nostra

mente il fatto che il virus che sta flagellando il genere umano non è stato sconfitto”.



E precisa:”Non lo abbiamo neanche affrontato, perché non ne abbiamo le armi mediche,

non esiste ancora un vaccino, impariamo a conoscere questo nemico giorno per giorno. Un

nemico che in altri Paesi è ancora nel pieno del suo vigore, che incrementa contagi e miete

vittime. E questo è un dato di fatto che non possiamo ignorare oppure sottovalutare dicendo

che sono Paesi lontani. Intanto, perché in Europa, alle porte dell’Italia vi sono Stati che

stanno subendo una recrudescenza di questa pandemia, e sono le notizie di cronaca a

certificarlo… E poi, dimentichiamo che viviamo in una situazione di piena globalità dove è

un attimo che ciò che affligge un popolo diventi un problema anche per un altro…E lo

abbiamo purtroppo constatato”.

Per il Vice Presidente del Gruppo Misto:”In questa vicenda, essere in pieno controllo della

situazione, non significa privare i cittadini dei propri diritti, ma portare a compimento quei

processi e quelle azioni in atto come la riorganizzazione del sistema sanitario territoriale,



delle strutture ospedaliere dedicate, nell’ottica di un adeguamento rispetto ai vari scenari

dell’autunno”.



In conclusione, il parlamentare sipontino ha richiamato l’attenzione del Governo sulla

altrettanto grave emergenza economica, la cui sostenibilità è direttamente proporzionale

alla velocità di erogazione degli aiuti stanziati ed alla attuazione di una efficace strategia di

rilancio, che governi la quantità di contributi intercettati in Europa.

Video intervento:



https://bit.ly/3gfzIFQ