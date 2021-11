Tasso: “Se si vola dal Gino Lisa la Capitanata decolla”

L’On. Antonio Tasso, Capogruppo del MAIE e Vice Presidente del Gruppo Misto a Montecitorio,

è intervenuto all’assemblea pubblica “La Capitanata si unisce” indetta dal Comitato Vola Gino

Lisa presieduto dal dottor Sergio Venturino e finalizzato a fare il punto sulla vertenza

aeroporto, dopo le recenti dichiarazioni del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

riguardo l’utilizzo dello scalo aeroportuale foggiano.



Le peculiarità del territorio, dal turismo alle bellezze naturalistiche, dalle attività produttive,

di cui sono regine la pesca e l’agricoltura, all’industria con in testa quella di trasformazione

dei prodotti della terra e del mare, reclamano infrastrutture all’altezza dei bisogni della nostra

provincia in termini di trasporti efficienti ed efficaci. Non si può prescindere da un aeroporto

che funzioni a pieno regime e che venga riammodernato, alla luce delle condizioni in cui è.

Così come la Capitanata non può prescindere dalla dorsale TEN-T, dal Bacino Alti Fondali di

Manfredonia e dal collegamento Foggia-Manfredonia.



“A quanto pare la tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia poco interessa a RFI, ma può essere

appetibile per altri gestori, come è accaduto per la Foggia-Lucera – ha sottolineato l’On. Tasso –

Se abbiamo la visione che la Capitanata, con Manfredonia e gli altri centri importanti, debbano

svilupparsi, dobbiamo curare prima di tutto i trasporti”.



“La mia proposta concreta – ha poi concluso il parlamentare di Capitanata – è la realizzazione

di tavoli operativi con i rappresentanti politici, con gli industriali, con le forze produttive e con

quelle economiche che sviluppano turismo sul nostro territorio e questi tavoli vengano

coordinati da un ente superiore, in modo da poterci interfacciare con i nostri interlocutori:

ministeri, commissioni parlamentari, Aeroporti di Puglia, in maniera costruttiva, ma soprattutto

documentata”.



L’On. Tasso è Capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati ed è stato

recentemente anche firmatario tecnico dell’interrogazione dell’On. Rosa Menga al Vice

Ministro dei Trasporti, Alessandro Morelli. In conclusione del suo intervento ha invitato tutti i

parlamentari e i rappresentanti politici regionali del territorio a “giocare questa partita sotto

un’unica bandiera: quella del territorio da difendere e da sviluppare” .