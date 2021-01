Tasso: “Nulla è stato fatto sulla SS89”

Esattamente il 26/2/2020 illustrai una interrogazione in Commissione Trasporti per chiedere di intervenire sulla messa in sicurezza della SS89.

L’Anas, per il tramite del sottosegretario Traversi, rispose che, tra gli altri, erano previsti lavori di separazione delle carreggiate (quindi, con barriere spartitraffico) nel tratto Manfredonia Sud-Villaggio Amendola.

Ad oggi nulla è stato fatto.

Per questo motivo domani tornerò a far pressione sull’Anas tramite il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui esprimerò il mio vivo disappunto per i lavori disattesi.

Lo ha scritto l’Onorevole Antonio Tasso su Facebook