Tasso (Maie-Psi): “La Costituzione è un faro”

L’On. Antonio Tasso ha guidato la delegazione MAIE-PSI nel secondo giro di consultazioni con il

Presidente del Consiglio Incaricato, Prof. Mario Draghi: Il nostro gruppo continuerà sulla strada intrapresa

fin dal primo incontro, avendo la consapevolezza che la gravità della situazione impone percorsi di

condivisione su ogni fronte, prima di tutto nel contrasto alla crisi sanitaria e pandemica. Di seguito alcuni dei

temi critici che abbiamo sottoposto al Presidente Incaricato e sui quali abbiamo offerto la nostra

partecipazione in continuità con quanto svolto proficuamente nei precedenti governi:



Sanità: piano vaccinale e riorganizzazione dei presidi sanitari.

Focalizzare l’azione su questi due ambiti consentirebbe l’adozione di normative comportamentali meno

stringenti e quindi meno impattanti sull’economia e sulla socialità. Le diverse colorazioni delle regioni

dipendono, soprattutto, dal rapporto posti letto/numero di contagi. Nelle regioni ancora in arancione questo si

traduce in un grave e perdurante danno per le unità produttive, prime fra tutte la ristorazione e il commercio

in generale.



È opportuno che i cittadini non abbassino la guardia, rispettando le prescrizioni emanate, perché la ripresa,

anche se lenta e cauta, va avviata il prima possibile.

Economia: sostegni mirati e idonei.

Praticamente tutti i settori economici italiani stanno risentendo del contraccolpo dovuto all’emergenza

sanitaria, pertanto è necessario proseguire sulla strada dell’individuazione di strumenti di sostegno agli

operatori più esposti ai danni derivanti dalla pandemia: commercio e ristorazione, attività artistiche e

culturali, sport, turismo, quest’ultimo poi dovrebbe essere la più importante voce di bilancio del nostro Paese.

Come riporta lo studio della CGIA di Mestre diffuso sabato scorso, dalle stime sull’andamento medio del

fatturato 2020 a livello nazionale, i settori più colpiti dalla pandemia sono il commercio, i servizi alla persona

e l’area dell’intrattenimento: