Tasso: “La questione Energas è aperta”

Diversamente da quanto dichiarato in una intervista del 6 giugno scorso – in cui il dott.

Diamante Menale, Presidente della Energas S.p.A., comunicava il sopravvenuto

disinteresse per il progetto dell’azienda da lui rappresentata – i fatti non sono stati

consequenziali alle parole.



I fatti in breve:

Come è noto, la Energas S.p.A. (ex Isosar) presentò un progetto (1999) che disponeva la

realizzazione di un deposito di Gpl, un gasdotto, un raccordo ferroviario e il ripristino di un

pontile. Il deposito era previsto a Manfredonia, in località Santo Spiriticchio (zona industriale)

su un’area recintata di 180.000 mq. con la realizzazione 12 serbatoi tumulati da 5.000

mc/cadauno con una leggera sopraelevazione del tumulo di stoccaggio.

La cittadinanza, unitamente a diverse associazioni ed una parte politica, si è da sempre

espressa contro questo progetto.

Al momento la situazione è bloccata, poiché la Soprintendenza, il 6 dicembre 2018, annullò,

in autotutela, il proprio parere al progetto, richiedendo una integrazione documentale

all’azienda Energas per potersi esprimere che, ad oggi, non è stata ancora fornita.

Mancando il parere della Soprintendenza, il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) non

può richiedere l’intesa alla Regione Puglia.



Lo stato attuale:

L’On. Antonio Tasso, che monitora quotidianamente la situazione, avverte che da notizie

ufficiali ricevute dal Mise, qualche giorno fa, la situazione non è cambiata. Nessuna nota di

disinteresse è arrivata da parte di Energas, quindi la questione è sempre in piedi.

“Ho inviato una richiesta alla Soprintendenza per conoscere i tempi di “tolleranza” entro i

quali Energas dovrebbe provvedere ad inviare le integrazioni documentali richieste.

Non è

tollerabile che questa inadempienza duri ancora. Dovrebbe esserci un termine oltre il quale

l’interesse dell’azienda napoletana verso il progetto dovrebbe essere dichiarato decaduto e

la vicenda definitivamente chiusa” conclude il deputato sipontino che assicura continui

aggiornamenti sul caso.