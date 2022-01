Tasso: “La mia candidatura uscirà di scena dopo il primo turno di votazioni”

Dopo il primo turno di votazione la mia candidatura uscirà di scena, poiché ho esaurito il mio compito, che era, appunto, quello di concretizzare il numero di voti di cui il MAIE può disporre.

In realtà, essi avrebbero potuto essere qualcuno in più (10/12) se impedimenti dovuti al covid non avessero reso impossibile la presenza di qualche altro collega, che non disperiamo di poter recuperare.

Adesso lavoreremo per la scelta di una candidatura davvero utile e prestigiosa per il Paese.