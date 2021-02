Tasso: “La lealtà ha sempre contraddistinto la nostra attività parlamentare”

“La lealtà ha sempre contraddistinto la nostra attività parlamentare. I cittadini devono

restare al centro della nostra attenzione e da loro saremo valutati per ciò che sapremo

attuare oggi per il futuro”.



Anche alla Camera dei Deputati c’è il voto di fiducia favorevole, per il nascente Governo

Draghi, da parte della componente Maie, da lunedì scorso denominata Europeisti – Maie.



Lo ha annunciato l’On. Antonio Tasso, Capogruppo a Montecitorio, durante le

dichiarazioni di voto nel corso del dibattito andato in diretta televisiva: “Al netto delle

motivazioni sottese alla nascita di questo nuovo governo o delle specifiche posizioni

politiche, ora occorre varare tutti quei provvedimenti di cui gli italiani hanno urgente

bisogno. Dobbiamo uscire in fretta da questa situazione di impasse, come chiesto dal

Capo dello Stato Sergio Mattarella.”.



Il Recovery Fund è una occasione unica per rilanciare l’Italia. Il programma di governo

illustrato dal Presidente del Consiglio, Prof. Mario Draghi, è ambizioso nel senso più

positivo del termine e va verificato alla prova dei fatti: una visione nella quale prendono

posto la riorganizzazione della sanità, il riassetto del mondo della scuola, il sostegno al

lavoro e alle imprese con politiche ed interventi attivi e adeguati, la programmazione del

rilancio di turismo e cultura.



“Fra le istanze urgenti – commenta l’On. Tasso – si aggiunge la situazione del mondo

dello Sport e dell’attività motoria in genere. Non solo per il ruolo fondamentale che svolge

nel mantenimento di un buono stato di salute, ma anche perché rappresenta il 4% circa

del PIL del nostro Paese”.



Gli Europeisti-Maie, infine, intendono proseguire nell’opera di attenzione verso i

connazionali all’estero, azione non interrotta durante l’emergenza pandemica. In questi

anni è stata potenziata la rete consolare, è stato promosso con vigore il Made in Italy, così

come il cosiddetto ‘turismo di ritorno’ e valorizzato la lingua e la cultura italiana nel mondo.