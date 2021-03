Tasso: “La competenza su Energas passa al Mite”

E notizia di qualche giorno fa che la competenza della questione “Energas” è passata dal

Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) a guida Giorgetti (Lega) al Ministero della

transizione Ecologica (Mite) del ministro Cingolani (tecnico).

L’operazione rientra nel quadro più vasto di restyling dei ministeri del governo Draghi.

Al

ministero per la Transizione ecologica, pertanto, sono trasferite le risorse umane,

strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all’esercizio delle

competenze in materia di energia.



La conferma arriva dall’articolo 3 del decreto relativo che recita: “…a decorrere dalla data di

adozione del decreto, la direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la

competitività energetica e la direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi

energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico con la relativa dotazione

organica e con i relativi posti di funzione di dirigente di livello generale e non generale, sono

trasferiti al Ministero per la transizione ecologica”.

Quindi, come detto, l’annosa vicenda Energas che era ad un passo dalla conclusione –

come dichiarato dall’ex ministro Patuanelli, in diretta tv, nel corso di ben due interrogazioni

parlamentari, presentate dal sottoscritto – adesso seguirà il seguente iter: