Tasso invia al Ministro Franceschini il documento della filiera culturale della provincia di Foggia

“Bisogna individuare le opportune soluzioni affinché su un presente difficile si gettino

le basi per un futuro possibile”.

Con questa frase, mutuata dal documento sottoscritto da oltre cinquanta professionisti del

mondo artistico-culturale della provincia di Foggia, l’On. Antonio Tasso conclude il suo

intervento in Aula a Montecitorio (svolto lo scorso 19 aprile), col quale annuncia l’inoltro del

medesimo documento al Ministro per i Beni Culturali e le Attività Culturali, On. Dario

Franceschini.



“Si teme che coloro che sono chiamati a deliberare in favore dei settori forse non sono

affiancati da esperti della materia e non hanno contezza della situazione e della vastità dei

soggetti coinvolti. In particolare nell’ambito artistico e dello spettacolo. La cultura non è solo

‘il problema dei teatri’, come se il solo settore racchiudesse tutto il comparto artistico… Arriva

perciò alla mia attenzione un documento che chiede il riconoscimento di una filiera culturale”

sostiene il deputato della Capitanata.

L’impulso per questa azione è arrivato da alcuni professionisti del mondo dello spettacolo –

Marco Maffei, Salvatore Imperio e Giuseppe La Torre – che rimarcano l’urgenza e la

necessità di stabilire criteri certi di individuazione della filiera culturale allo scopo di includere

fondi di aiuto il più possibile oggettivi.



“Il mio impegno sarà quello di portare tale questione nella discussione dei prossimi

provvedimenti a sostegno di tutte le attività – ha detto il parlamentare – poiché un anello di

questa catena non può vivere se non è saldamente collegato agli altri anelli”.

Lo Stato, dunque, su spinta del Documento della Filiera Culturale della Provincia di Foggia,

è chiamato a intervenire con aiuti concreti, redigendo un censimento delle realtà di filiera ed

istituendo un tavolo permanente che possa inquadrare i, già citati, criteri oggettivi di

assegnazione degli aiuti.