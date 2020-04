Tasso: “Evitare le discriminazioni tra cittadini”

“Questa tragedia ha messo a nudo la fragilità delle nostre difese sia in campo sanitario, che sociale ed economico e sono certo che nessuno può affermare che avrebbe potuto prevederla. Lo dimostra la situazione degli altri Paesi, che hanno avuto la possibilità, invece, di fare tesoro della nostra esperienza…E neanche lo hanno fatto nel modo migliore”. Questa la parte iniziale dell’intervento dell’On. Antonio Tasso, in replica all’informativa del ministro del lavoro, Sen.Nunzia Catalfo, tenutasi il 16 aprile alla Camera dei Deputati ( https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Le-misure-del-MLPS-contenute-nel-Decreto-CuraItalia.aspx ). Il ministro ha illustrato un dettagliato documento con i provvedimenti previsti per l’emergenza Coronavirus. Alcuni sono diventati operativi in questi giorni, altri lo saranno nei prossimi.

“Apprendo dalla sua informativa che da ieri sono cominciati gli accrediti del contributo alle Partite Iva, autonomi e stagionali, tra qualche giorno arriverà anche la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti, i buoni alimentari hanno cominciato a dare un piccolo sollievo alle famiglie più in difficoltà, dove anche la solidarietà privata sta svolgendo un ruolo fondamentale e questo lo dico con personale cognizione di causa” – prosegue il deputato sipontino – “Non è un mistero, però, che sulla scacchiera degli interventi mancano ancora diverse pedine. Sono tutti quei casi che non sono stati ancora considerati, ma che rappresentano una parte considerevole della comunità produttiva e sociale”. Tante le segnalazioni effettuate da diverse categorie sociali e professionali, che Tasso ha inoltrato agli uffici governativi e ministeriali: “Se queste segnalazioni arrivano vuol dire che determinate situazioni o non sono state previste o bisogna semplificare la condizionalità per accedere agli strumenti di sostegno preposti”.

A margine del suo intervento, il capogruppo del MAIE così commenta con la stampa parlamentare: ”Nella complessità della situazione il Governo sta lavorando freneticamente, e gliene dò atto, ma la velocità delle risposte è fondamentale, affinché il ruolo di sostegno a tutti i cittadini in difficoltà non venga recitato dalle organizzazioni criminali che dispongono di liquidità immediata. Per questo motivo, inoltro tutte le segnalazioni che ricevo, perché da queste possa arrivare un piccolo suggerimento per redigere i provvedimenti futuri”. Video dell’intervento alla Camera dei Deputati: https://www.facebook.com/AntonioTassoDeputato/videos/225242915351343/