Tasso: “DL Rilancio approvato, c’è un mio articolo”

Nella seduta di giovedì 9 luglio, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, la Camera dei Deputati

ha approvato la legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante

misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ora passa al Senato per

l’approvazione definitiva (D.L.Rilancio)



Dato il brevissimo margine di tempo per l’approvazione del decreto al Senato, è verosimile

che non interverranno ulteriori significativi cambiamenti al testo di legge, perché non vi

sarebbero i tempi necessari per un dibattito parlamentare.

Sono destinate a diventare definitive, dunque, le ultime novità introdotte alla Camera, sul

superbonus al 110%, cassa integrazione, smartworking, scuola, bonus auto, pensioni di

invalidità, contributi a fondo perduto ed altri provvedimenti che utilizzeranno i 55 miliardi

stanziati.



Nel testo approvato, a seguito degli emendamenti presentati dall’On. Antonio Tasso, ha

trovato collocazione l’articolo 25 bis che prevede 5 milioni di euro a fondo perduto a

disposizione degli operatori del settore wedding, cerimonia e intrattenimento.



Nel seguito dell’esame del provvedimento, il governo ha approvato anche due ordini del

giorno a firma Tasso-Borghese, entrambi deputati del MAIE, il primo (n.99) chiariva che al

settore “cerimonia” sono afferenti anche i produttori e commercianti di articoli da regali,

bomboniere e confetteria, mentre il secondo (n.100) determina l’accesso degli agenti in

attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia ai

benefici previsti dal Fondo Liquidità (prestiti agevolati con garanzia statale).



Il parlamentare della Capitanata aveva presentato ben diciotto emendamenti al testo, che

ripresenterà tramite i colleghi del MAIE anche al Senato.