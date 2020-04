Tasso: “Agricoltura e pesca, filiere da tutelare”

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Sen. Teresa Bellanova, ha presentato una relazione alla Camera dei Deputati (giovedì 16/4), elencando una serie di provvedimenti – in atto o da inserire nel prossimo decreto “Cura Italia” – per i settori agricoli, florovivaistici, ittici ed ippici.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15357

Tra le repliche, il Capogruppo del MAIE, On. Antonio Tasso, ha rilevato che:”L’agricoltura e la pesca rappresentano due ambiti VITALI per il nostro Paese, perché incidono in maniera diretta sulla nostra quotidianità. Essi già prima del coronavirus vivevano un momento di grande difficoltà a causa di avversità climatiche ed altre problematiche patogene e normative. Ne consegue che, oltre a queste due filiere, anche quella turistica e della ristorazione avranno bisogno di importanti e coraggiosi interventi, non dico per riprendersi in breve tempo, che mi pare un’utopia in questo momento, ma per avere quelle armi per poter combattere una battaglia di sopravvivenza che possa portare ad una fase di rilancio”.

Per il parlamentare sipontino: ”Bisognerà cogliere quelle opportunità che sempre vengono fuori in queste situazioni tragiche. E quindi potrebbe essere l’occasione per affermare decisamente il MADE IN ITALY, debellare la piaga del caporalato e del lavoro in nero”.

Ma anche: ”Nel settore della pesca, ora più che mai, si dovrà fare chiarezza sulle normative europee – che, di fatto, impediscono ai nostri pescatori di far fruttare il proprio lavoro – ma avendo grande considerazione delle osservazioni e delle proposte dei pescatori stessi, che si basano sulla esperienza, sulle specificità dei nostri mari e sulle caratteristiche della fauna ittica presente”.

In coda al suo intervento, Tasso ha fatto riferimento ad un recente provvedimento della Bellanova a favore del comparto IPPICO, che prevede l’accelerazione delle pratiche di pagamento dei premi maturati e le anticipazioni pari al 40% delle sovvenzioni del 2020 – “dal momento che nella nostra provincia, a Castelluccio dei Sauri, vi è un ippodromo che è tra i migliori d’Italia e movimenta lavoro e attività sociale”.