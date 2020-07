Tasso a Franceschini: “Serve innesto giovani a partire dai musei”

“Serve un innesto di giovani energie nella pubblica amministrazione, a partire dai musei, dove al momento il tema del personale è un problema serio, perché nell’incrocio tra turn over e quota 100 c’è una carenza del 32% in tutta Italia”. Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, rispondendo al question time dell’On. Antonio Tasso alla Camera dei Deputati sulla fruizione dei siti culturali in provincia di Foggia, tra cui il Castello di Manfredonia e il Parco archeologico di Siponto.



“Abbiamo avviato una selezione di 1.052 unità, poi sospesa per l’emergenza, che adesso riprenderà – ha aggiunto – E’ di prossima pubblicazione un altro bando e abbiamo allargato la possibilità di usare Ales per consentire le aperture dei luoghi. Ho posto il tema in Consiglio dei ministri e penso che dovrà passare anche per il Parlamento: tra esigenze di età media, processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’esigenza di dare maggiore spinta e motivazione, credo che sia giunto il momento di fare un innesto di giovani energie in grado di accompagnare il processo di digitalizzazione e semplificazione. Questo può consentire non solo l’apertura dei musei, ma un aiuto anche per tutta la pubblica amministrazione”.

“Sono soddisfatto della risposta del ministro – dichiara il deputato sipontino – a cui ho offerto piena collaborazione per il coordinamento delle associazioni territoriali accreditate, di promozione culturale, archeologica e turistica che potrebbero sopperire alla carenza di personale in un momento così drammatico ed emergenziale”.



L’interrogazione, trasmessa in diretta TV su Rai 3, evidenziava la mancata riapertura del Parco Archeologico di Siponto, che sarebbe dovuta avvenire il 1 luglio scorso e che è stata rinviata a data da destinarsi, per la carenza di personale.



Per il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia, sito nel Castello Svevo-Angioino, la riapertura è prevista a fine settembre, al termine dei lavori per la sistemazione di sale e camminamenti.

A margine dell’intervento il Ministro Franceschini ha accolto l’idea dell’On.Tasso di proporre un piano operativo coordinato tra le varie associazioni ed il suo invito a visitare il “Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa” di Manfredonia, che costituisce una realtà unica nel mondo e che merita una valorizzazione maggiore.