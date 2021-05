Tassa sulla trasparenza, Gruppo FI: “Salto di Emiliano nel passato della vecchia politica”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta.

"Un salto nel passato proprio da chi sbandiera lo slogan della trasparenza e partecipazione: la tassa sulla trasparenza varata dalla Giunta regionale pugliese rappresenta un tentativo chiaro di oscurare e limitare la possibilità dei cittadini di accedere agli atti della Regione. Imporre il pagamento di 5 o 10 euro ad atto, a seconda della data di pubblicazione, significa far desistere l'utente dalla richiesta di 'vedere le carte' e trasformare l'ente in un bunker inaccessibile. Il che si traduce in un tuffo nell'era della politica dei "cassetti chiusi", della trasparenza inesistente, dei palazzi del potere distanti dalla comunità e di un'attività amministrativa insindacabile e impossibile da controllare. Una pagina che ritenevamo superata, eppure Emiliano ha fatto inaspettatamente marcia indietro, calpestando e smentendo anni di proclami".