Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base di quanto gli ha riferito il direttore del Dipartimento Politiche della salute Vito Montanaro comunica che:

“Alle ore 20.00 di oggi non risultano altri casi positivi per Coronavirus Covid–19 in Puglia. Proseguirà anche nelle ore serali l’attività del laboratorio regionale di riferimento, che ha dichiarato negativi i tre campioni arrivati in mattinata. Sono in corso altri nove test”.

Il presidente Emiliano ha presieduto oggi la riunione della task force regionale per l’emergenza Coronavirus – Covid 19.

Lo stato di prontezza del sistema pubblico pugliese di prevenzione e cura è stato verificato nel pomeriggio in una riunione con le direzioni strategiche delle aziende sanitarie, degli enti ecclesiastici e anche con i vertici degli ospedali privati accreditati che potrebbero essere mobilitati in caso di necessità.

Il numero verde informativo regionale 800 713 931 risponde a circa mille chiamate al giorno, così come rimane a disposizione sul sito web www.regione.puglia.it/coronavirus il modulo per la comunicazione degli arrivi in Puglia dalle zone con focolai e indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri.