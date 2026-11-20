Tartarughe marine Tartarughe marine: il monitoraggio degli spiaggiamenti

Tartarughe marine: il monitoraggio degli spiaggiamenti e l’attività diagnostica dell’IZSPB in Puglia e Basilicata

Nell’ambito della convenzione attiva tra il 2021 e il 2026 con ISPRA, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (IZSPB) svolge attività di supporto tecnico-scientifico per la raccolta di dati sull’ingestione di rifiuti marini nella specie “bioindicatore” Caretta caretta. Il progetto rende operativo il programma di monitoraggio del Descrittore 10 della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (MSFD 2008/56/CE, recepita dal D.Lgs. 190/2010).

Gli esemplari rinvenuti spiaggiati lungo le coste di competenza vengono analizzati, prevalentemente, presso il laboratorio di Diagnostica necroscopica della sede centrale di Foggia, con l’obiettivo di approfondire le cause di morte, naturali e/o antropiche, contribuendo a definire i principali fattori di minaccia per questa specie, ben oltre l’ingestione di soli rifiuti marini (marine litter).

Gli spiaggiamenti in Puglia e Basilicata: i dati

Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2026 sono stati registrati complessivamente 151 spiaggiamenti (148 in Puglia e 3 in Basilicata).

L’analisi della distribuzione territoriale consente di individuare le aree maggiormente interessate dal fenomeno e di orientare le attività di sorveglianza. Va tuttavia considerato che il dato reale potrebbe essere superiore: le rilevazioni dipendono infatti dalle segnalazioni pervenute alle Capitanerie di Porto o dalle loro attività di pattugliamento, e non sempre gli esemplari spiaggiati vengono intercettati.

L’attività diagnostica e il confronto con il 2025.

Grazie alla stretta collaborazione con il Centro Recupero Tartarughe Marine del WWF di Molfetta, il Centro di Recupero Tartarughe Marine Legambiente di Manfredonia e all’ASL di Foggia, nei primi dieci mesi del 2026 i laboratori dell’IZSPB hanno sottoposto ad esame necroscopico e ad approfondimenti diagnostici n. 37 tartarughe marine rinvenute prive di vita.

Nel periodo gennaio-ottobre 2025 erano stati registrati, in Puglia e Basilicata, n. 136 spiaggiamenti su cui erano stati eseguiti n. 34 esami necroscopici.

È importante sottolineare che il numero degli spiaggiamenti e quello delle necroscopie rappresentano due indicatori distinti: l’esame anatomo-patologico viene infatti eseguito esclusivamente sugli esemplari conferiti che presentano uno stato di conservazione idoneo a fornire riscontri diagnostici attendibili.

Una rete di collaborazione per la tutela delle tartarughe marine

Il monitoraggio e le indagini diagnostiche contribuiscono a conoscere le cause di mortalità e a raccogliere informazioni utili alla conservazione delle popolazioni di tartarughe marine.

Le attività si svolgono grazie alla collaborazione tra soggetti istituzionali e territoriali. In particolare, le Capitanerie di Porto, i Servizi Veterinari Territoriali e i Centri di Recupero delle Tartarughe Marine di Molfetta e di Manfredonia svolgono un ruolo importante nella segnalazione e nella gestione degli animali rinvenuti lungo le coste e trasferiti ai laboratori dell’IZSPB per gli approfondimenti diagnostici.

Anche la collaborazione dei cittadini è fondamentale. In caso di ritrovamento di una tartaruga spiaggiata, viva o morta, è fondamentale attivare la cascata di notifiche a favore delle autorità competenti, senza manipolare né spostare l’animale contattando tempestivamente la Guardia Costiera al numero blu 1530 o al Numero Unico di Emergenza 112, indicando con precisione il luogo del ritrovamento.



