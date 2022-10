Tari utenze non domestiche, Io Sono Partita Iva: “Notato alcune criticità”

In questi giorni sono pervenute ai cittadini di Manfredonia gli avvisi di pagamento della tassa rifiuti TARI 2022.

Per le utenze non domestiche abbiamo immediatamente notato alcune criticità, evidentemente incomprensibili, per le quali c’è urgente necessità di chiarimenti.

Pertanto, chiediamo un immediato incontro con l’Amministrazione Comunale, al fine di dirimere una questione che riteniamo molto preoccupante per alcune categorie.

Io Sono Partita Iva – Manfredonia