Tappi in cambio di alberi, l’iniziativa green della Proloco di Cerignola

La Pro loco di Cerignola ha aderito all’iniziativa “stappiamo Foggia (e provincia)” della APS So’bellicos di Foggia.

L’iniziativa consiste nel raccogliere i tappi delle bottiglie di plastica (di acqua, latte, succhi, detersivi, ecc.) per rivenderli ad aziende specializzate. Con i soldi ricavati verranno comprati degli alberi da piantare nel territorio foggiano.

Noi abbiamo già iniziato! Volete unirvi all’iniziativa? Volete aiutarci nella raccolta? Sarebbe grandioso se anche le attività commerciali si mettessero a disposizione per diventare punto di raccolta. Basta un boccione vuoto e la vostra disponibilità! Contattateci per saperne di più e per donarci i vostri tappi. Insieme possiamo fare molto!

Non abbiamo ancora una sede purtroppo. Per il ritiro scrivetemi in privato e ci mettiamo d’accordo.