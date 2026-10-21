Tale e Quale Show, anticipazioni e imitazioni 21 ottobre: Masini e Valentina Persia giudici ospiti della puntata

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Mercoledì 21 ottobre, alle 21.30 su Rai 1, Tale e Quale Show torna con la quinta puntata della sedicesima edizione. Inoltre, la gara entra nella fase più intensa, perché la corsa al titolo di Campione di Tale e Quale Show 16 comincia a delineare equilibri, conferme e nuovi protagonisti. La serata porta sul palco undici nuove imitazioni e due giudici ospiti d’eccezione: Marco Masini e Valentina Persia, che si uniranno ad Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio. A questo punto diventa inevitabile chiedersi: come cambierà la classifica? Chi sorprenderà? E quali performance accenderanno la puntata?

Tale e Quale Show: Marco Masini e Valentina Persia al tavolo dei giudici

Le anticipazioni del 21 ottobre mettono subito in evidenza la presenza di Marco Masini e Valentina Persia, chiamati a valutare le trasformazioni della serata. Masini porta la sua esperienza musicale, la sensibilità interpretativa e un occhio attento alle sfumature vocali. Inoltre, la sua presenza aggiunge autorevolezza al tavolo dei giudici, soprattutto nelle performance più complesse dal punto di vista tecnico.

Valentina Persia, invece, porta energia, ironia e una capacità unica di leggere la scena con immediatezza. Intanto, la sua sensibilità artistica permette di cogliere dettagli che spesso sfuggono, soprattutto nelle interpretazioni più teatrali. La combinazione tra Masini e Persia crea un equilibrio perfetto: rigore musicale da una parte, istinto scenico dall’altra. La loro presenza promette giudizi vivaci, commenti incisivi e un confronto che renderà la puntata ancora più dinamica.

Tale e Quale Show: undici nuove imitazioni e una gara che si infiamma

La quinta puntata propone un cast di imitazioni ricchissimo, con nomi che attraversano generazioni e stili diversi. Le anticipazioni confermano:

Jasmine Carrisi sarà Madame

sarà Maddalena Corvaglia si trasformerà in Lady Gaga

si trasformerà in Roberta Morise interpreterà Gianna Nannini

interpreterà Paola Perego affronterà Cher

affronterà Anna Pettinelli porterà sul palco Freddie Mercury

porterà sul palco Selma si misurerà con Michael Jackson

si misurerà con Stefano Meloccaro sarà Lucio Battisti

sarà Max Paiella interpreterà Charles Aznavour

interpreterà Andrea Perroni vestirà i panni di Luca Carboni

vestirà i panni di Vladimir Randazzo sarà Samurai Jay

Inoltre, tornano i “duetti impossibili” di Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, che questa volta daranno vita a Vittorio De Sica e Mal. La varietà delle imitazioni promette una serata ricca di sorprese, con performance che spaziano dal pop internazionale alla musica italiana più iconica. La gara si infiamma, perché la classifica generale vede Selma ancora in testa, mentre Andrea Perroni arriva da una vittoria che lo ha portato al secondo posto. Ogni imitazione può cambiare tutto, soprattutto con una giuria rinforzata e un pubblico sempre più coinvolto.

Classifica, social e una corsa che si avvicina alla finalissima

La puntata del 21 ottobre di Tale e Quale Show non è solo spettacolo. Inoltre, rappresenta un passaggio decisivo nella corsa verso la finalissima. Il pubblico da casa può votare attraverso i social del programma, assegnando punti preziosi che si sommano a quelli della giuria. Le tre performance più votate riceveranno 5, 3 e 1 punto, un dettaglio che può ribaltare la classifica.

La serata si chiuderà con la proclamazione del vincitore della quinta puntata e con l’aggiornamento della classifica generale, sempre più determinante. Tutte le esibizioni saranno dal vivo, con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli, le coreografie di Fabrizio Mainini e il lavoro dei vocal coach e dell’actor coach Emanuela Aureli, che seguono ogni trasformazione passo dopo passo. La macchina di Tale e Quale Show continua a mostrare la sua forza: ritmo, talento, ironia e una capacità unica di reinventare la musica attraverso la magia dell’imitazione.