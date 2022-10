Tagliatelle ai funghi porcini con funghi, salsiccia e crema di Grana Padano: la ricetta di Cucina con Giacomo.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette primi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

150 g pasta

200 g funghi mistobosco

2 nodini di salsiccia

40 g formaggio grana grattugiato per la crema + 6 cucchiai per le cialde

mezzo bicchiere di vino bianco

1 spicchio d’aglio

sale, prezzemolo e olio Evo q.b.

PROCEDIMENTO

Far soffriggere uno spicchio d’aglio in padella con un filo d’olio Evo. Rimuovere il budello dalla salsiccia e aggiungere in padella sbriciolandola.

Far rosolare per qualche minuto, quando cambia colore, aggiungere i funghi. Rimuovere l’aglio e continuare la cottura per una decina di minuti, finché si asciuga l’acqua rilasciata dai funghi.

A questo punto, sfumare con il vino bianco, far evaporare, abbassare la fiamma, aggiungere un pizzico di sale e continuare la cottura per altri 8 minuti circa. A fine cottura aggiungere anche il prezzemolo.

Preparare le cialde versando 6 cucchiai di formaggio grana su una teglia con carta forno. Appiattire con un altro foglio di carta forno e far cuocere a 200 g per circa 10 minuti.

Nel frattempo far cuocere la pasta.

Creare la crema di formaggio grana aggiungendo 6/7 cucchiai d’acqua di cottura della pasta e amalgamando il tutto.

Una volta pronta la pasta, versare all’interno della padella con i funghi e la salsiccia, riaccendere il fuoco e aggiungere anche la crema di formaggio.

Amalgamare per 2/3 minuti, poi impiattare decorando con le cialde.

