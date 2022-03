Taglia per arresto di Putin di 1 milione di dollari, la offre un uomo d’affari russo

La situazione tra Russia e Ucraina diventa insostenibile dall’interno, tanto da spingere un uomo d’affari russo, tale Alex Konanykhin, ad offrire una taglia da un milione di dollari a “qualsiasi agente di polizia che, adempiendo al proprio dovere costituzionale, arresti Putin come criminale di guerra ai sensi delle leggi russe e internazionali”

Sulla sua pagina Facebook, l’uomo d’affari ha pubblicato un post in cui Putin compare su un poster in stile selvaggio West con la didascalia “Wanted Dead or Alive”.