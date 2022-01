Svolta ex Istituto Nautico, arriva finanziamento di quasi 5 milioni di euro per riqualificare l’edificio. Lo annunciano il sindaco Rotice e l’Assessore Salvemini

L’Amministrazione comunale di Manfredonia è destinataria di un finanziamento di quasi 5milioni di euro (4.899.944,00 per la precisione) da utilizzare per lavori di adeguamento strutturale e riqualificazione per l’edificio che ospitava l’ex Istituto Nautico “Rotundi” da anni non fruibile ed in stato di fatiscenza. Ad annunciarlo Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’Assessore ai Lavori pubblici Angelo Salvemini.

Il finanziamento è contenuto nel decreto del 30 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno – di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile – attraverso il quale sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Nei prossimi giorni da parte dell’Amministrazione comunale saranno resi noti i dettagli tecnici e la destinazione dell’intervento sull’edificio dell’ex Nautico.