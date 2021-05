Sviluppi e precisazioni in merito al decesso di Spano Jonathan presso l’Ospedale di Manfredonia. Smentite notizie di talune fonti giornalistiche

In merito ai fatti occorsi domenica 16 maggio 2021, allorché in maniera tragica perdeva la vita Jonathan Spano, la famiglia – per il tramite dei legali incaricati – tiene a precisare che sono in corso le indagini da parte della Procura della Repubblica di Foggia, che ad oggi ha individuato come ipotesi di reato quelle di cui agli artt. 589- 590 sexies cp (omicidio colposo – responsabilità colposa per morte in ambito sanitario) a carico di ignoti.

La famiglia si è affidata agli Avv.ti Marco Trivisonne e Marco Biscotti del Foro di Foggia, al fine di coadiuvare il lavoro svolto dalla Procura, nonché accertare la verità di quanto accaduto ed eventuali profili di responsabilità civili e penali a carico della struttura ospedaliera e/o di terzi, risultando talune zone d’ombra nei soccorsi prestati.

Ad oggi appare difficile accettare da parte della famiglia la morte di un giovane ragazzo di venticinque anni nel pieno delle forze, senza patologie pregresse e/o in corso e che, padre già di una bambina, attendeva l’arrivo a breve della seconda nascitura.

Pertanto si smentisce categoricamente quanto si apprende da taluni fonti giornalistiche secondo cui il ragazzo avesse avvertito sintomi il giorno antecedente, ovvero poche ore prima della richiesta di assistenza medica.

Lunedì 24 maggio, alle ore 9:00, presso la Procura della Repubblica di Foggia, verrà conferito il mandato al consulente del PM dott.ssa Giulia Falchi per l’esame autoptico, alla presenza dei legali di fiducia della famiglia.