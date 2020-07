Sversamenti su Viale Miramare, ex sindaco Riccardi: “Se ne occupi la Procura”

Nonostante svariati e ripetuti impegni assunti da AQP quando ero Sindaco della città, ad oggi nessun intervento è stato fatto per evitare lo sversamento dei reflui fognari su viale Miramare.

Una situazione che, purtroppo, si ripete ormai da anni soprattutto a causa dei ritardi nella realizzazione dei lavori di adeguamento dell’impianto di sollevamento e della condotta fognaria.

Oggi per l’ennesima volta la condotta ha fatto strabordare i reflui per strada finendo, molto probabilmente, nello specchio di mare antistante.

Si tratta ormai di una potenziale emergenza ambientale e sanitaria. La situazione arreca un grave danno all’immagine del territorio e danneggia gli operatori turistici che rischiano di vedersi andare in fumo i sacrifici di un anno già difficile per le note vicende dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Lo ha scritto l’ex sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, su Facebook. Ha aggiunto:

Domani, vista l’inerzia istituzionale attuale, seppure da privato cittadino sarà costretto a produrre un esposto in Procura. Ciò nella speranza che l’autorità giudiziaria accerti eventuali responsabilità per i danni ambientali procurati e che l’AQP si assuma finalmente in carico i lavori necessari per evitare il ripetersi di tali pericolose ed inacettabili situazioni.