Surreale immagine: Red Canzian canta in piazza a Sant’Agata di Puglia mentre alle sue spalle brucia il bosco. Il Cantante: “la foto tradisce la realtà”￼

Un’immagine surreale scattata a Sant’Agata di Puglia durante il concerto di Red Canzian brucia la pineta del Monte Croce. L’ex bassista e voce dei Pooh infatti è a Sant’Agata di Puglia per un concerto organizzato da tempo. Come testimonia il successivo post del cantante, l’incendio non era vicino al palco e i vigili del fuoco erano a lavoro per domare l’incendio.

Resta tuttavia inquietante lo scatto che ritrae l’artista in piazza con uno sfondo suggestivo e allo stesso tempo triste e pauroso: ettari di bosco in fumo, mentre la musica scorre.

“LA FOTO TRADISCE LA REALTÀ” scrive Red Canzian sui suoi profili social rassicurando i suoi fan,

“E così sembra che il mio concerto faccia da spensierata colonna sonora ad un incendio scoppiato sotto al paese di Sant’Agata di Puglia… in realtà era molto più lontano dal palco di quanto non sembri, inoltre gli organizzatori locali ci hanno rassicurato che tutto era sotto controllo… e la tranquillità del pubblico durante il concerto lo dimostrava.

Mi spiace molto per gli alberi che sono andati distrutti e mi dispiace altresì che qualcuno cerchi di strumentalizzare la notizia: il mio impegno e il mio rispetto da sempre per l’ambiente credo non debba essere ribadito”

Ecco un altro scatto