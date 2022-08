Supernovanta Party a Manfredonia, le info utili

Nell’Estate di Ze Pèppe la Notte di San Lorenzo diventa ancor più speciale con il “Supernovanta Party” (a cura dell’Associazione Io Sono P. Iva) alle ore 22 in Piazza Maestri d’Ascia (ingresso libero e gratuito).

Si ricordano alcune informazioni utili:

divieto di sosta e fermata temporaneo e chiusura totale al traffico veicolare in Lungomare Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via del Porto e via Campanile, dalle ore 17.00 alle ore 02.00, compreso il tratto interno al porto;

vietato nei luoghi di svolgimento della manifestazione la consumazione, somministrazione ed il trasporto di bibite e sostanze alcoliche al fine di contenere il rischio per l’incolumità e l’ordine pubblico;

vietata la detenzione ed il trasporto di contenitori e bottiglie di vetro nei luoghi delle manifestazioni al fine di contenere situazioni di degrado urbano, legate all’abbandono dei rifiuti, oltre che per evitare rischi per l’incolumità e l’ordine pubblico.

Per agevolare la viabilità si consiglia l’utilizzo delle aree parcheggio delle zone Cesarano (Siponto), mercato Via Santa Restituta, Cimitero