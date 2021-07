“Sun digital splash” formazione, networking, food and fun a Mattinata il 10 Luglio, iscriviti al corso

Sabato 10 luglio “Sun digital splash!” a Mattinata!!! ☀️

Formazione, networking, food & fun tra il Ristorante Tio Pepe Ristorante – Mattinata e la splendida cornice del Solarium Lido Monte Saraceno. 🏊‍♂️

Uno straordinario momento di confronto in pieno relax con una vista mozzafiato (vedi foto), cocktail 🍸musica e divertimento.

L’evento di formazione non convenzionale – nato per aziende e professionisti – è APERTO A TUTTI coloro che vogliono perseguire una crescita personale e professionale. Costo € 99.

SPECIAL PRICE * per chi aderisce * ENTRO LUNEDI’ 5 LUGLIO * a € 69. Info e adesioni (anche tramite whatsapp) al 366.9404991

Programma

9.00 – 9.30 Coffee time ☕️

9.30 – 10.30 Speech Matteo Quitadamo, Life Coaching per la crescita personale e professionale.

10.30 – 11.30 Speech Toni Noar Augello, Personal branding & Digital Storytelling.

11.30 – 12.30 Speech Vincenzo Belpiede, Startup mindset: come trasformare un’idea in progetto vincente.

12.30 -13.30 Sun & Splash! 🏄 🩳🩴

13.30 – 15.00 Pausa pranzo 😋

15.00 – 16.00 Siesta

16.00 – 17.00 Networking & coffee

17.00 – 18.00 Spritz time all together! 🍹