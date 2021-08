Summer hairstyle,tre acconciature semplici e perfette per l’estate.

L’estate si sà, con il caldo, non si ha voglia neanche di asciugare i capelli con il phono. Ci ritroviamo senza piega fatta e con temperature afose….i capelli sono in preda alla disperazione…ah ah ah. Non preoccupiamoci!! Ci sono tantissime acconciature che ci salveranno da questa situazione. Oggi, ve ne propongo tre, molto semplici e carine… essendo imbranata in questo settore, vi posso garantire che con un po’ di pratica, si può raggiuge l’obbiettivo; detto da me, che non riuscivo neanche a fare una coda decente, mi fa sorridere. Ovviamente vi aspetto nei commenti, per sapere qual’è la vostra preferita….1,2,3?

Questi raccolti easy-chic non richiedono molta manutenzione, neanche chissà quali armamenti. Procuratevi, semplicemente degli elastici piccolissimi ed un pettine. Prima di procedere alle acconciature, mi piace applicare un po’ di crema sui capelli, che andrà sia a nutrirli che a facilitare la pettinatura.

Vediamo dunque queste proposte, ci sarà come sempre un video, che mai come questa volta servirà per capire come fare queste pettinature.

RACCOLTO BASSO una coda bassa, un trend che sta andando tantissimo ultimamente. Un’acconciatura molto versatile, che si adatta alle tante occasioni, dalle più formali a quelle più chic. Molto elegante… questa versione viene fatta dividendo la testa in tre sezioni. Avremo quindi tre piccole code; quelle laterali verranno intersecate con quella centrale

La coda bassa costituisce un passepartout, che non passerà mai di moda. Possiamo anche arricchirla con qualche foulard o fermaglio.

CODA ALTA ROMANTICA una coda alta rock&chic . Per le amanti delle code, questa “coda intrecciata” a spina di pesce, la rende davvero particolare. Raccogliamo i capelli, formando proprio una coda e la blocchiamo con l’elastico. Dividiamo, la chioma in tante piccole codine che verranno girate nella parte interna una ad una.

TRECCINE SBARAZZINE non c’è niente da fare, le trecce sono le più amate!! Sono simpatiche, rendono il look più sbarazzino. Capaci di sdrammatizzare anche gli outfit più formali. Chiara Ferragni non è passata di certo, inosservata sul red carpet con le sue treccine. Quante acconciature, ci sono con le trecce?…Un infinità. Per questa pettinatura bisogna formare due sezioni in diagonale; bloccarle con un elastico e girarle nella parte interna. Non ci resterà che formare le nostre trecce con la ciocca che rimane libera…

Per giornate all’insegna della libertà, anche in testa.