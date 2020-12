Sul web: “Alla Germania 150.000 dosi”, la smentita di Arcuri: “Per i tedeschi 11.000 dosi, le altre sono forniture successive”

Per il Vax Day la Germania “ha avuto 11mila dosi. Le 150mila che gli sono state consegnate fanno parte delle forniture successive che nel nostro Paese arriveranno a partire dal 28 dicembre. E’ quanto spiegato dall’ufficio del Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, sottolineando che “non c’è alcuna discriminazione. L’assegnazione è stata fatta a livello Ue sulla percentuale di popolazione anche per le forniture successive”, viene aggiunto.