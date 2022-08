Sul Gargano spopola il pepper mule. Non il solito cocktail

Un’estate sulla cresta dell’onda questa del 2022 per il Gargano che non smette di far parlare di sé grazie all’intraprendenza e alla voglia di innovare di imprenditori locali e non. Questa volta la novità arriva dal bancone di una nota struttura turistica viestana che ha stregato i suoi clienti riproponendo in terra garganica un cocktail scenografico tutto da gustare.

Il giusto mix di ingredienti semplici e genuini viene esaltato dalla professionalità e dalla fatansia del barman che, così , può versare nel bicchiere un drink capace di far sognare occhi e palato. E’ questa la storia del pepper mule, riproposto da un barman di Vieste.

ALLA RICERCA DELLA MISCELAZIONE SOPRAFFINA

La scelta di un cocktail può svelare molto della personalità: ecco perchè bartender e barladies sono i “confessori” preferiti del popolo della notte. Attraverso aromi e sapori, cercano di accontentare lo stato d’animo del momento. “Anche quest’anno – racconta G.,– hanno comunque retto i grandi classici come gli Americani o i Gin Tonic. Ma c’è una nuova mentalità, un’apertura alla voglia di approciarsi a gusti nuovi, preferibilmente realizzati con prodotti insoliti, ingredienti di nicchia e homemade”. Ed è proprio sulla scia di questi palati più esigenti che è stato proposto il drink più stupefacente dell’estate garganica.

NON ESISTE SOLO IL MOSCOW

I turisti amanti della vita notturna hanno passato una stagione sorseggiando i drink resi famosi dalla tradizione o dalle canzoni del momento, come il moscow mule. Ma non è l’unica versione. Infatti esiste anche il pepper mule, un cocktail dal gusto ricercato ma anche in grado di accattivarsi lo sguardo del consumatore, puntando sull’effetto sorpresa del peperone usato al posto del bicchiere. “Questo cocktail mi ha colpito perchè io non amo i bicchieri – svela G., – ed è una rivisitazione del classico moscow, che è ormai sulla cresta dell’onda da un paio di stagioni, utilizzando come ingrediente il peperone e la sua buccia per farne un bicchiere: ci si può sfiziare con peperoni rossi, gialli e verdi per rendere il tutto molto scenografico“. Una novità che è stata apprezzata da viveur consumati ma anche dai giovani palati.

Anche per sorseggiare un buon drink non bisogna lesinare sulla qualità. “In questo caso possiamo ben dire che il segreto per farlo così buono sono proprio gli ingredienti, rigorsamente a km 0 e made in Gargano – confessa il barman – dai peperoni di Vieste coltivati in terreno bio con il nostro sole e il vento impreziosito dalla salsedine del nostro mare”.