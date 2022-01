Sul Gargano rubano anche i cavalli: “Non hanno un valore economico, ma solo affettivo”

Dal 4 gennaio sto vivendo uno stato di angoscia, desolazione, tristezza infinita a causa di un furto. Si mi hanno privata di due splendidi cavalli a cui ero molto affezionata.

Non avevano un vero valore economico, ma un grande valore affettivo. Davvero non me lo spiego perché deve esistere sulla faccia della terra gente così miserabile, crudele e senza valore. Prendersela con degli affetti personali. Ma dico non vi fate schifo quando mi vedete per strada e vi ricordate di quanto siete miserabili e inutili? Non vi fate schifo per niente?

Non valete nemmeno il letame di quei cavalli.

Voglio sapere che fine gli avete fatto fare sperando sia anche la vostra, in bene e in male ovvio.

Sono convinta che la parola sia l’unica arma civile da usare in questi contesti, insieme alla denuncia, vero che di denunce ne hanno una collezione, ma se smettiamo di credere in un mondo migliore e più giusto è la fine.

Rubare ad una donna per poche centinaia di euro. Fossi in loro mi sputerei in faccia da solo.

Queste sono alcune foto un pó vecchie dei cavalli, chiunque sa qualcosa o vede qualcosa di simile può informarmi, resterà anonima ogni informazione ricevuta, anche se è capitato nelle mani di qualche amico commerciante ignaro di tutto o se si trovano ancora vivi.

Voglio ringraziare davvero tutti i miei contatti per la vicinanza dimostrata in questi giorni, credetemi senza il vostro supporto morale sarebbe stato più difficile per me, credo di avere una piccola depressione in atto, perché per quanto forte io possa essere, sono umana e credo che il male che non si vuole per sé agli altri non si dovrebbe mai fare. Però la nostra realtà purtroppo è fatta anche di gente meschina e senza scrupoli.

Ps. Se siete semplicemente malati fatevi curare, perché accetto anche questo

Giovanna De Cato – Gio Horses B&B