Sud Sound System e Al Bano: Esce “Come l’edera”, il nuovo singolo e video (Salento Sound System/Believe)

“Accarezzare i muri come se fossi l’edera/ Sperando che il vento si accorga di me/ Lottare in mare aperto per diventare un’isola/ Per aiutare i naufraghi o chi fugge da lì”.

Si apre così il singolo e video di “Come l’edera”, il nuovo attesissimo singolo e video – in uscita oggi – dei SUD SOUND SYSTEM che vede anche la partecipazione straordinaria di AL BANO, una delle voci italiane più famose di sempre. Il brano apre anche la celebrazione dei trenta anni di attività della band salentina.

Link youtube per vedere il video di “Come l’edera”, diretto da Mauro Russo: https://www.youtube.com/watch?v=jNLGS3FYp_8

Il brano, scritto su una base musicale composta dallo storico tastierista della band Maestro Garofalo, è stato masterizzato presso ”The Exchange Studios” di Londra e mixato a Kingston negli studi di “Tuff Gong”, leggendaria etichetta giamaicana fondata da Bob Marley. Il singolo apre i festeggiamenti per il trentennale della band salentina nota in tutto il mondo e anticipa il nuovo lavoro discografico che uscirà il prossimo autunno.

La presenza inedita di Al bano rimodella gli schemi canonici della musica tradizionale italiana di cui è capostipite in favore delle ritmiche pulsanti del reggae, a cui sembra da sempre appartenere. Una sinergia inedita che arriva dall’incrocio di due realtà di talento della musica salentina nel mondo e che dà vita a un inno intriso di speranza e vitalità. Generazioni lontane e due stili musicali difformi che, mixandosi, danno vita a un sound dinamico e danzante.

“Come l’edera” interpreta un messaggio di speranza e positività. Un esplicito riferimento alla tenacia dell’edera che con forza si fa spazio tra le crepe alla ricerca continua della luce. Il brano è un invito alla riflessione, alla necessità dell’uomo di resistere. Quando tutto appare confuso e anche il contatto umano viene messo a repentaglio da un virus invisibile, l’uomo sa farsi linfa attraverso le proprie radici e riscattarsi; lo stimolo di non arrendersi davanti alle difficoltà, coltivando il seme della speranza per riuscire a rialzarsi ogni volta.

“Come L’Edera” esce a un anno dal precedente singolo “Sempre tu”.

SUD SOUND SYSTEM E AL BANO – Come l’edera

Crediti Tecnici a Artistici

Riddim Production: Alessandro Garofalo

Assolo Chitarra: Adriano Martino

Chitarre e Arrangiamenti: Raffaele Leo

Mix: Tuff Gong Studio (Kingston)

Master: Exchenge Studio (London)

Recording ed Editing: Salento Sound System

Artwork: Toto Nero De Lorenzis – Besafe Studio

Crediti Video Clip

Regia e Editing: Mauro Russo

Dop e Color: Stefano Tramacere

Ass.Dop: Cosimo Pastore

Costumi: Carol Cordella

Make Up: Silvia Persico

Scenografia: Alessandra Schilardi

Ass.Scenografia: Vita Schiraldi

Attrezzista: Massimo Tarantini

Ass. Organizzatore: Giuseppe Masillo

Management e Booking: Molly Arts Live

Ufficio Stampa e promozione: Big Time – pressoff@bigtimeweb.it