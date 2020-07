Successo per la 3a edizione di Apulia Best Company 2020. Tasso: In settembre la tappa in provincia di Foggia

Nella splendida cornice della tenuta Torre di Nebbia a Corato, su iniziativa di Sinergitaly e

del suo Presidente, il Cav. Riccardo Di Matteo – con il patrocinio della Regione Puglia,

Ateneo Aldo Moro, Unci (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) – si è svolta la terza edizione

di “Apulia Best Company Award 2020”, che ha espresso alcune candidature per il premio

“Eccellenza Italiana” che si organizza annualmente a Washington D.C. e che quest’anno,

nonostante l’emergenza Covid-19, giungerà alla settima edizione il 17 ottobre prossimo.

Numerose le autorità presenti all’evento condotto dal giornalista Massimo Lucidi,

organizzatore della manifestazione conclusiva negli Stati Uniti.

Primo fra tutti l’onorevole Antonio Tasso (MAIE), Vice Presidente del Gruppo Misto alla

Camera dei Deputati, che ha portato il saluto del sottosegretario di stato agli Esteri, senatore

Ricardo Merlo, e che si sta prodigando per l’organizzazione di un ulteriore evento da tenersi

nel prossimo settembre, in una località da decidere della provincia di Foggia (ne sono in

lizza alcune).



“La candidatura del professor Antonio Uricchio, già Rettore dell’Aldo Moro e presidente di

Anvur – agenzia nazionale di valutazione universitaria e di ricerca – e la candidatura di

Loreto Gesualdo, presidente della società di medicina dell’Ateneo barese, sono un

formidabile biglietto da visita per il sistema Puglia”, lo ha detto nel suo saluto iniziale Tonino

Lamborghini, presidente del “Premio Eccellenza Italiana” per il triennio 2020 2022.



La serata è stata impreziosita dalla consegna di una serie di attestati di benemerenza da

parte di Apulia Best Company a piccole imprese di qualità, associazioni e personalità di

impegno civile:

Franco Fumarolo, in rappresentanza dell’Azienda Vinicola Cantine Pandora;

dott. Bartolomeo d’Arienzo, direttore della sede pugliese delle gioiellerie Rocca 1794 –

Damiani S.p.a.;

Alessandro Mondelli, presidente della società Almi Apulia S.a.s., che si occupa di export di

prodotti italiani verso il sudamerica;

Michele Colella, titolare della MICCO, azienda di Corato specializzata nella produzione di

frutta e trasformazione in confetture;

Barbara de Virgilio, del Gruppo Stile De Virgilio, azienda di Molfetta, che opera nel campo

della moda, con creazione di capi per collezioni da donna;

Luigi Vangi, dell’Agricola Vangi, azienda di Corato produttrice di olio Extra Vergine di Oliva;

Prof. Dott. Francesco Inchingolo, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;

Avv. Michelangelo de Benedictis, proprietario della Masseria Torre di Nebbia;

Prof. Vito Amatulli, preside dell’Istituto Tecnico “Ettore Carafa” di Andria;

Leonardo Cocola, presidente dell’Associazione Progetto Arca, contenitore culturale che si

rivolge ai settori dell’economia, della politica e del sociale;

Avv. Francesca Magliano, presidente dell’associazione culturale “Amiche per le Amiche”,

che si occupa di temi riferiti alle donne.



Prossimo appuntamento, come detto, in provincia di Foggia nel mese di settembre.