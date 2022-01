Succede sotto casa di Gigi D’agostino, i fan fanno sentire il loro affetto al dj

I Fan di GigiDag hanno animato il quartiere Mirafiori di Torino organizzando un flashmob per omaggiare Gigi D’Agostino, che lo scorso 17 dicembre, attraverso le sue pagine social, ha fatto sapere di star combattendo “contro un grave male”, a cui ha fatto seguito la pubblicazione di una nuova foto in cui appare in piedi con l’ausilio di un deambulatore che lo aiuta a spostarsi.

Oltre 300 fan hanno ballato, cantato e urlato in sostegno di Gigi Dag nel quartiere dov’è cresciuto, davanti il palazzo dove abitano ancora i genitori. Un grande gesto d’affetto, durato il tempo di 6, 7 canzoni, prima dell’arrivo dei vigili urbani che hanno richiamato all’ordine, vietando assembramenti.

Contemporaneamente in tutta Italia alle 18 è stata postata o programmata in radio ‘L’amour toujours‘, pezzo iconico del dj torinese.