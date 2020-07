“Subita l’ennesima ingiustizia, perché la ASL Foggia è diversa dalle altre asl della Puglia?” La segnalazione dei vincitori del concorso

Riceviamo e pubblichiamo:

Dopo tante vicissitudini, pensando di essere arrivati alla svolta finale, abbiamo subito l’ennesima ingiustizia. Oggi abbiamo appreso che i vincitori del concorso di Foggia destinati alla asl Foggia con la delibera n.1102 verranno assunti in 3 anni distinti , la prima aliquota nel 2020, la seconda nel 2021, la terza nel 2022….quindi i vincitori destinati a tali aziende si ritroveranno a dover aspettare anche 2 anni per avere ciò che gli spetta di diritto dopo un percorso a dir poco tortuoso. La Asl di foggia è diversa da tutte le altre Asl pugliesi e policlinici che hanno proceduto alla convocazione dei vincitori e la stipula dei contratti ,forse quest’ultima non appartiene alla Puglia? O i vincitori destinati a tale azienda hanno partecipato ad un concorso diverso dai colleghi che sono stati già convocati? Come ad esempio dalla Asl di Brindisi? Inoltre nella delibera ci sono in programmazione assunzioni nell ‘ anno 2020 di riserve militari che si sono classificate dopo altre riserve militari nella graduatoria di merito. Infine, come cornice a tale delibera, nell’elenco pubblicato con annessi nominativi vi sono i numeri di telefono e gli indirizzi di residenza Violando la legge privacy!!! Alcuni di noi si stanno già muovendo tramite legali per autotutela sui dati sensibili, e per far valere il diritto all’assunzione immediata e non a scaglioni, cosa non prevista dal bando. Chiediamo alle istituzioni di intervenire al più presto. Un gioco fatto per non far scorrere la graduatoria???? Perche così facendo abbiamo quasi la certezza che su Asl Foggia non ci saranno più chiamate. Forse per dare la possibilità ai precari di essere stabilizzati senza sostenere alcun concorso???? Art. 97 cita che alla PA si accede per concorso. La manifestazione che si terrà mercoledì 22 davanti alla Regione Puglia di Bari sarà solo l’inizio, ne seguirà una anche su Foggia dove vi garantiamo sin da ora che ci faremo sentire in maniera ancora più forte e decisa!!!Questa volta l’hanno fatta davvero grossa e NON STAREMO PIU A GUARDARE, CERCHEREMO IN TUTTI I MODI DI METTERE FINE A QUESTO SCEMPIO.VINCITORI E IDONEI DELLA TELENOVELA DELL’ANNO. CONCORSO OSS FOGGIA.

Firmato, a nome di tutti i vincitori che non lavoreranno per i prossimi due anni! Aiutateci in questa battaglia con la pubblicazione! Grazie mille.

