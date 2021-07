Su Netflix un film girato in Foresta Umbra

Diretto dai pugliesi Roberto De Feo e Paolo Strippoli è stato girato in gran parte sul Gargano nella Foresta Umbra. Nel cast Matilda Anna Ingrid Lutz (Elisa), Francesco Russo (Fabrizio) e Peppino Mazzotta (Riccardo).

In questo film (durata 1h 35m, vietato ai minori di 14 anni) cruento e ricco di suspense alcuni sconosciuti in viaggio nel Sud Italia si perdono nei boschi e dovranno lottare con tutte le loro forze per uscirne vivi”.

Tutto inizia con un car pooling, un viaggio condiviso in camper, altro mezzo tanto amato dai registi horror. Un viaggio che dovrebbe condurre in Calabria, ma che invece porterà i protagonisti, tra cui spicca la brava e bella Matilda Luz, direttamente in un incubo. Ci sono un bosco, un’antica leggenda che ha a che fare con la mafia, maschere inquietanti e una bambina che nasconde qualcosa. Non manca nulla, nemmeno la paura, quella vera, e qualche scena splatter. Degna di nota è la colonna sonora. Mentre il film scorre risuonano brani che di norma mai assoceremmo all’angoscia, Il cielo in una stanza di Gino Paolo o La casa di Sergio Endrigo. Quest’ultima canzone in particolare assume all’interno di A classic horror story un aspetto totalmente diverso. Dopo la visione, ascoltarla non sarà più la stessa cosa.