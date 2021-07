Studenti bloccati a Dubai per Covid: ci sono anche dei ragazzi di Manfredonia, il video di Davide Riontino da Dubai

Il rassicurante video di Davide Riontino, uno dei ragazzi di Manfredonia in vacanza studio a Dubai.

Davide, che fa parte di un gruppo di circa 300 studenti provenienti da varie regioni italiane, è rimasto bloccato a Dubai dopo aver contratto il Covid.



Come si evince dal video, le sue condizioni sono ottime, anche se comincia a farsi sentire la mancanza di casa e degli affetti più cari.

Davide e gli altri studenti sono in attesa del tampone per avere qualche risposta sulla data del rientro.