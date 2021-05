Strutture educative per minori. Barone convoca incontro con associazioni, Anci e Ambiti per accelerare il pagamento dei buoni servizio

L’assessore al Welfare Rosa Barone ha convocato giovedì 20 maggio, alle 11, un incontro con l’ANCI, le associazioni di categoria delle strutture educative per monori e i Responsabili degli Uffici di piano degli Ambiti Territoriali Sociali, per arrivare a una soluzione condivisa per accelerare il pagamento dei Buoni Servizio per i minori.

“Risolvere al più presto questa situazione è la mia priorità – continua Barone – e voglio ricordare che per l’anno educativo 2020-2021 a fronte della dotazione iniziale pari a 30.000.000 di euro a valere sul Fondo Sociale Europeo, la Regione ha investito ulteriori risorse finanziarie per assicurare il pagamento di tutte le domande presentate dai nuclei familiari, abbinate e inserite nelle graduatorie approvate dagli Ambiti Territoriali, consentendo in tal modo a 9.508 minori di accedere alle unità di offerta iscritte nel Catalogo. Auspico che il raccordo tra Ambiti, Regione e Organizzazioni possa essere il punto di partenza per accelerare il pagamento dei Voucher con le risorse già trasferite dalla Regione agli Ambiti e per programmare insieme gli interventi per le annualità future”.