Strudel con le pesche: la ricetta di Impiattandoconpassione.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

Tempi di cottura: 20 minuti

INGREDIENTI

Rotolo di pasta sfoglia rettangolare

Marmellata di pesche

2 pesche

Zucchero di canna/amaretti sbriciolati

Lamelle di mandorle

1 tuorlo

Zucchero a velo

PROCEDIMENTO

Srotolare la pasta sfoglia e fare delle incisioni laterali per ottenere delle strisce

Al centro mettere la marmellata e le pesche tagliate a fettine

Ricoprire con lo zucchero di canna e richiudere con le strisce di pasta sfoglia

Spennellare con un po’ di tuorlo e aggiungere le lamelle di mandorle

In forno a 180° per 20 minuti

Spolverare con un po’ di zucchero a velo e servire

