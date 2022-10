Strozzapreti con melanzana, pesce spada, pomodorini e basilico: la ricetta di Cucina con Giacomo.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette primi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

Porzioni: 2

INGREDIENTI

1 melanzana globosa

150 g pasta

250 g pesce spada

15 pomodorini datterini

1 spicchio d’aglio

6/7 foglie di basilico

sale e olio Evo q.b.

PROCEDIMENTO

Tagliare a metà la melanzana e scavare entrambe le parti. Tenere la polpa da parte, nel frattempo far ammorbidire in forno le due barchette per 20 minuti a 180 gradi con un pizzico di sale e un filo d’olio Evo.

Soffriggere uno spicchio d’aglio in padella con un filo d’olio Evo. Rimuovere l’aglio e scottare il pesce spada già pulito e tagliato a cubetti per circa 3 minuti, poi toglierlo dalla padella e metterlo da parte.

Tagliare la polpa della melanzana a cubetti e soffriggere in padella con un filo d’olio Evo per 10 minuti. Unire anche i pomodorini tagliati a spicchi e lasciar cuocere per altri 10 minuti. Nel frattempo, cucinare la pasta.

Quando la pasta sarà cotta, unire alla melanzana e ai pomodorini in padella, il pesce spada, un pizzico di sale, la pasta e le foglie di basilico.

Amalgamare il tutto per altri 2/3 minuti, poi impiattare all’interno della barchetta di melanzana e decorare con una foglia di basilico fresco.

