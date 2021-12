Striscia la Notizia sul caso di Giuseppe a Manfredonia, Rotice: “Non può restare in queste condizioni inumane”

Giuseppe Pio Quitadamo, nostro giovane e brillante concittadino, non può restare in queste condizioni inumane. Come ribadito a Pinuccio di Striscia la notizia nel servizio andato in onda questa sera, la nuova Amministrazione comunale si occuperà di Giuseppe e della sua famiglia con azioni di welfare più incisive rispetto a quanto fatto in passato per garantire condizioni che rispondano alle necessità della sua disabilità, a partire da un’abitazione degna di tale nome. Anche la sua integrazione sociale come progetto di vita, percorso avviato di recente anche con l’impegno di Vincenzo Di Staso e le Associazioni @delfino e Associazione “Pesca Senza Barriere”, deve avere maggiore impulso.

Rivolgo un appello a tutti i miei concittadini: chiunque avesse un immobile idoneo e disponibile e\o vuole in qualche maniera sostenere la causa di Giuseppe può contattarci. L’Amministrazione comunale farà la sua parte. Aiutateci ad aiutare.

Il servizio 👇👇👇

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/una-casa-vera-per-giuseppe_76003.shtml

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia