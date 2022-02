Striscia la Notizia: Silvia Toffanin debutta come nuova conduttrice

Silvia Toffanin

La nota Silvia Toffanin debutterà anche come conduttrice di Striscia la Notizia.

Padrona di casa del programma Verissimo, veste ora i panni più ironici e divertenti di co-conduttrice dello show satirico di Antonio Ricci.

Ad accompagnarla uno dei più amati frontman del programma, stiamo parlando di Ezio Greggio.

Questo nuovo duo debutterà alla conduzione lunedì 21 febbraio 2022 su Canale 5 alle ore 20.35.

Silvia Toffanin ed Ezio Greggio porteranno avanti la conduzione di Striscia la Notizia per l’intera settimana fino a lunedì 28 febbraio dove passeranno il testimone a Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Questa, come specificato in precedenza, non è sicuramente la prima conduzione della 43enne. Tuttavia potrà sicuramente far emergere un lato di lei più simpatico e leggero.