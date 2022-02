Strisce blu, il Comune di Manfredonia chiede alla Publiparking srl di rivedere alcuni aspetti dei parcheggi a pagamento

Un cordiale e costruttivo confronto che, con massimo e reciproco spirito di collaborazione, ha dato subito il via ad una fase di rimodulazione per tarare gli aspetti socio-economici più “sensibili” rispetto alle “Strisce Blu”, tema di strettissima attualità per Manfredonia.

Si è svolto questa mattina a Palazzo di Città il primo incontro tra l’Amministrazione comunale di Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia ed i referenti della “Publiparking srl”, la società aggiudicataria del bando pubblico per la gestione dei parcheggi a pagamento.

Ascoltata l’approfondita analisi del sindaco e della Giunta circa l’opportunità di rivedere alcuni aspetti specifici (come ad esempio gli abbonamenti per i residenti, i posti riservati ai disabili, la salvaguardia di alcune zone sensibili della città come i mercatini rionali e le scuole, le operazioni di carico e scarico per le attività commerciali), la società si è impegnata a presentare a stretto giro una nuova proposta quanto più confacente a tali esigenze della comunità locale.