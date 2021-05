Strage di braccianti: rinviati a giudizio i tre imprenditori agricoli

Sono stati rinviati a giudizio i 3 imprenditori di campomarino coinvolti nell’ inchiesta sullo sfruttamento del lavoro bracciantile a seguito del grave incidente nel quale nell’agosto 2018, persero la vita a 12 migranti sulla statale 16 tra San Severo e Termoli. A deciderlo il gup del Tribunale di Larino.

I braccianti coinvolti nell’incidente erano tutti di origine africana e domiciliati nel Foggiano, erano a bordo di un furgone in genere utilizzato per il trasporto da e per i campi della zona di Campomarino, dove erano stati ingaggiati per la raccolta del pomodoro.